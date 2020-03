«È una situazione completamente folle. Siamo isolati, chiusi in casa da quattordici giorni, siamo usciti solo una volta per andare al supermercato, cerchiamo di rimanere a casa per non contagiarci. Abbiamo figlie molto giovani, la situazione è spaventosa». Queste le parole dell’attaccante del PSG Di Maria, intervenuto ai microfoni di “Telefe”. L’argentino, a differenza di molti altri suoi compagnii, si trova ancora a Parigi.