Attraverso il proprio account Facebook, Fabio Venezia, sindaco di Troina, paese dell’Ennese dove nell’Irccs ‘Oasi Maria Santissima’ sono presenti 70 persone positive al Coronavirus (45 ospiti della struttura che assiste disabili mentali gravi e 25 operatori), ha scritto: “Ringrazio quanti in questi minuti mi stanno chiamando e a cui non ho potuto rispondere purtroppo dalla notte scorsa ho avuto un’improvvisa febbre dolori al corpo e perdita delle forze. Ho appena fatto una Tac urgente e alcuni esami immediati e sono in attesa dei risultati. “Cercando di fare il mio dovere nei giorni scorsi sono stato purtroppo a contatto con persone risultate poi conteggiate e adesso sono in attesa di fare anche io il tampone. Per adesso resisto fin quando le forze mi esisteranno continua isolamento e da casa gestire in prima persona l’emergenza con l’aiuto prezioso dei miei assessori e dei miei collaboratori. Vi ringrazio della vostra vicinanza e del vostro affetto”. Ecco qui di seguito il post in questione.