Questa mattina la sezione di Polizia Giudiziaria di Messina è intervenuta presso l’esercizio commerciale BNO Informatica a seguito della segnalazione che il titolare del negozio, pur risultando positivo al Coronavirus, continuava regolarmente ad andare al lavoro.

Stando a quanto riferito da “Repubblica.it”, dopo aver eseguito tutte le verifiche del caso la Polizia ha accertato che il titolare dell’attività, pur risultando positivo, era effettivamente presente in negozio e lavorava, violando l’obbligo di quarantena.





La Polizia, dopo aver contestato al soggetto contagiato la condotta illecita, ha informato anche i dipendenti presenti in negozio, che si sono dichiarati ignari della circostanza e hanno provveduto a fare chiudere il negozio. Il titolare del centro è stato scortato presso la sua abitazione mentre ai dipendenti è stata rivolta la raccomandazione di informare immediatamente il proprio medico curante e porsi in isolamento fiduciario. La Polizia Giudiziaria sta provvedendo ad eseguire il contact-tracing dei soggetti venuti a contatto con il positivo, per l’adozione di tutte le misure di sicurezza previste nel DPCM.