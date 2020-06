A Barcellona Pozzo di Gotto è morto nella notte un anziano di 85 anni per una perforazione intestinale. Secondo quanto riporta “La Gazzetta del Sud”, l’uomo classificato come possibile paziente Covid è stato sballottato tra due ospedali e alla fine è deceduto poco prima dell’intervento chirurgico che gli avrebbe salvato la vita. I parenti dell’uomo hanno vissuto un vero e proprio dramma, lo sballottamento tra i due ospedali è avvenuto perché non poteva essere svolto un intervento chirurgico all’Ospedale di Barcellona dove nessun paziente “non covid” può essere operato, nonostante vi sia una delle due sale operatorie pronte con un infermiere costantemente di turno, ma inutilizzabili perché non ci sono più i chirurghi e nemmeno servizi medici di pronta disponibilità.