La Liga è pronta a tornare in campo. Il governo spagnolo sembra pronto a concedere l’ok per la ripresa del campionato, ma si dovrà proseguire giocando in stadi vuoti, senza tifosi. Tuttavia questa ipotesi non pare preoccupare per nulla Lionel Messi. Il fuoriclasse del Barcellona, infatti, ha spiegato il suo punto di vista in un’intervista rilasciata al sito di Adidas: «Giocare a porte chiuse implica una nuova sfida. Come squadra ci si prepara allo stesso modo, ma individualmente è diverso. Ci sono passato una volta ed è stata un’esperienza unica. So che sarà strano, ma ho davvero voglia di tornare a giocare».