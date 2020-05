Il Benevento è alla ricerca di nuovi elementi per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione. Stando a quanto riferito da “Tuttomercatoweb.com”, il club campano avrebbe messo nel mirino Abel Hernandez, ex attaccante del Palermo, attualmente in forza all’Al Ahli. Un’idea che nelle prossime settimane potrebbe anche diventare qualcosa di più.