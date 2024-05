Messaggero: “Ternana, Guida rilancia dopo la retrocessione: stadio e nuovi investitori”

L’edizione odierna de “Il Messaggero – Umbria” si sofferma sulla Ternana, da poco retrocessa, alle prese con la ricostruzione del futuro.

La Ternana, nonostante la retrocessione in Serie C, sta cercando di reinventarsi e mira ad un futuro prospero sotto la guida del suo patron Nicola Guida. La strategia delineata comprende due obiettivi principali: la costruzione di uno stadio nuovo e l’attrazione di nuovi investitori per rafforzare sia l’infrastruttura che il progetto sportivo del club.

Nicola Guida è intenzionato a espandere la base di investitori della Ternana, puntando non solo al finanziamento dello stadio, ma anche a un più ampio sostegno economico per le attività sportive del club. Questo potrebbe includere un potenziale coinvolgimento di Unicusano, che, come riportato dai media locali, ha espresso interesse a reinvestire nella squadra.

L’idea di un nuovo stadio di proprietà è vista come un catalizzatore che potrebbe non solo migliorare le infrastrutture del club, ma anche attrarre ulteriori risorse e investitori, rendendo la Ternana un giocatore più competitivo nel panorama calcistico italiano. Resta da vedere quali saranno gli sviluppi e se le trattative porteranno al consolidamento dei piani ambiziosi del patron Guida.