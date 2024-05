Corriere dello Sport: “Serie C Stellone confermato alla Vis Pesaro. Pineto, c’è Cudini. Le trattative del giorno”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” riporta le trattative del giorno in serie C.

Primi tasselli per il Pescara che verrà. La società biancazzurra ha infatti chiuso un accordo triennale con il 21enne difensore Nicolò Evangelisti, nell’ultima stagione a Pineto, e attualmente svincolato. Il giocatore di origine romana era di proprietà dell’Empoli che non ha esercitato l’opzione per il rinnovo entro il 31 dicembre. Sul fronte societario dopo l’arrivo di Luciano Campitelli come sponsor, con lo stesso iter potrebbe tornare al fianco del Pescara anche Maurizio Edmondo. Le strade del Gubbio e del direttore sportivo Davide Mignemi si separano. Dopo tre stagioni, con due quinti posti e un settimo, c’è stata la risoluzione consensuale del contratto con un anno di anticipo sulla scadenza.

Per le successione ipotesi Degli Esposti, Grammatica, Micciola o Taldo. Dopo la salvezza raggiunta in extremis ai playout, la Vis Pesaro ripartirà dal tecnico Roberto Stellone. «Sono contento di restare e di ripartire dall’inizio della stagione, perché questa circostanza mi manca da diversi anni. Quando hai la possibilità di lavorare sin dal ritiro, con una società sana, un’ossatura di squadra importante di giocatori che fanno al caso nostro – spiega Stellone – sicuramente l’ambizione deve essere quella di non soffrire come accaduto quest’anno e cercare di migliorare su tutti i fronti».

Accordo biennale tra il Pineto e il tecnico Mirko Cudini che guiderà i biancazzurri nella prossima stagione di serie C. Cudini succede a Roberto Beni che aveva guidato il Pineto dopo l’esonero di Amaolo. Il futuro del Perugia si decide entro il 4 giugno. Mentre la società sta aspettando che l’Agenzia delle Entrate ufficializzi l’accettazione della ristrutturazione del debito del club (da poco meno di 7 milioni a 2 milioni in dieci anni), la cordata di imprenditori guidata da Claudio Sciurpa sta attendendo che Massimiliano Santopadre faccia sapere se è intenzionato a vedere la società o intende continuare a gestirla.