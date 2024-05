Gds: “Valutazione alta. Brunori, il clima si fa pesante Il futuro al Palermo ora è in bilico”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul futuro di Brunori in bilico attraverso un articolo a firma Massimiliano Radicini.

La situazione di Matteo Brunori al Palermo sembra essere un vero e proprio crocevia per il futuro della squadra. Dopo aver segnato 66 gol nelle ultime tre stagioni, Brunori si è affermato come una delle figure più significative e prolifiche del club, posizionandosi come il secondo miglior marcatore nella storia del Palermo. Tuttavia, nonostante l’importante contributo, il suo futuro con i rosanero appare incerto.

La stagione appena conclusa non ha portato alla promozione in Serie A, nonostante i 17 gol di Brunori, e questo ha sollevato questioni sul suo possibile addio. Il rapporto con i tifosi, inoltre, sembra essere diventato più teso, come evidenziato dalle sue dichiarazioni dopo la partita contro il Venezia e dalla presenza di striscioni critici allo stadio.

Escl. Braida: «Inzaghi e Zanetti profili vincenti. Se il Palermo chiama ci sono e sullo strappo con Brunori…»

La situazione contrattuale di Brunori è solida, con un accordo che lo lega al Palermo fino al 2027, ma ciò non ferma le speculazioni di mercato. Con il Palermo che ha investito circa 3 milioni di euro per il suo acquisto definitivo dalla Juventus, qualsiasi trasferimento richiederebbe un’offerta significativa.

Squadre come Empoli, Parma, Como, e forse Cagliari sono tra quelle interessate, considerando la capacità di Brunori di garantire un buon numero di gol. La decisione finale sarà influenzata non solo dalla volontà del giocatore di provare nuove sfide, ma anche dalla strategia del Palermo di non perdere un asset così prezioso senza un adeguato ritorno economico.

Il mercato non è ancora iniziato, ma le speculazioni sono già ferventi e il futuro di Brunori rimane una delle narrative più seguite per i tifosi del Palermo e gli osservatori del calcio italiano.