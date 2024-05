Corriere dello Sport: “Empoli e Genoa su Brunori. Pinamonti per Cesc, tutte le trattative del giorno in serie A”

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma sulle trattative del giorno in Serie A.

Servirà ancora del tempo per comporre e definire il puzzle delle panchine della Serie A. Si respira una fase di stand-by da parte di alcuni club, dovuta alla possibilità di cogliere la giusta occasione ingaggiando un nome complicato magari solo in questa fase. Ci sono infatti degli allenatori che potrebbero liberarsi all’improvviso diventando una ghiotta opportunità per chi, come il Cagliari, ha l’arduo compito di sostituire un idolo come Claudio Ranieri. E proprio la società sarda ha deciso di prendersi ancora dei giorni per sciogliere definitivamente le riserve e puntare tutto su un nome.

Non è comunque un mistero il gradimento dei rossoblù per Marco Baroni del Verona, che nella lista delle preferenze è quindi davanti a Ivan Juric e ad Alessio Dionisi. Detto di Baroni, non va totalmente scartata la pista che porta a Luca Gotti, autore della salvezza con il Lecce e sotto contratto con i giallorossi, e quella che porta a Paolo Vanoli. L’attuale condottiero del Venezia non si è ancora definitivamente legato al Torino e per questo il Cagliari lo ha valutato con grande interesse.

Marco Baroni piace molto pure all’Udinese, un altro club, ricordiamolo, immerso in una fase di riflessione profonda e indeciso su un nuovo matrimonio con Fabio Cannavaro dopo la salvezza raggiunta dal tecnico campano. Anche il Monza deve trovare l’allenatore e, da quanto trapela, resta sempre in contatto con quel Alessandro Nesta che la Reggiana vorrebbe blindare. Adriano Galliani sogna un’altra bandiera per il suo club, anche se risultano pure dei contatti con Alessio Dionisi, che è sempre alla ricerca di una nuova sistemazione dopo l’esonero con il Sassuolo. A proposito: proprio ieri i neroverdi hanno definito l’intesa con Fabio Grosso, con cui i primi contatti risalgono allo scorso inverno. Il rapporto tra Eusebio Di Francesco e il Frosinone si è invece chiuso con la mancata salvezza, visto che la clausola prevedeva il rinnovo automatico solo con la permanenza in A. Il tecnico è tornato a Pescara in attesa di valutare eventuali proposte.

OCCASIONI. Non solo occasioni per la panchina. Questi sono anche i giorni degli attaccanti con i bagagli in mano, come Andrea Pinamonti, Armand Laurienté e Domenico Berardi. Il primo è stato accostato anche al Como che, ieri, attraverso le parole del direttore sportivo Carlalberto Ludi ha smentito pubblicamente l’arrivo di Mauro Icardi e di Angel Correa. Resta invece calda la trattativa tra il club neopromosso e Emil Audero, portiere di proprietà della Sampdoria, pronto ad iniziare una nuova avventura dopo il prestito all’Inter. Infine, dopo il pesantissimo striscione contro, il Palermo valuta una cessione di Matteo Brunori che è molto stimato anche in Serie A. Empoli e Genoa, in particolare, avevano mostrato un interesse già lo scorso gennaio.