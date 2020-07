Il Troina è stato certamente un protagonista interessante del girone I di serie D “concluso” da poche settimane ed il Palermo di Pergolizzi lo ricorda bene dato che nell’ultima giornata del girone d’andata, al Barbera, gli ennesi riuscirono a strappare con le unghie e con i denti un pareggio per 0-0 ad una capolista in crisi nera, anche grazie ai due calci di rigore neutralizzati dal portiere Calandra. E la società rossoblu, dopo aver concluso il campionato al quinto posto, non ha certo intenzione di perdere tempo e si sta già muovendo sul mercato. Attraverso un comunicato ufficiale il Troina ha annunciato l’acquisto di due giovani promettenti che rispondono ai nomi di Lorenzo Longo, classe ’99, ex Biancavilla, e Simone Palermo, classe ’00, ex Ragusa.

Ecco il comunicato rilasciato nella sua interezza:

“Altri arrivi in casa Troina, questa volta è il turno di Lorenzo Longo classe ’99 ex Biancavilla e di Simone Palermo classe ’00 ex Ragusa.

La società Asd Troina dà il benvenuto ai calciatori e gli augura le migliori fortune per la nuova esperienza in rossoblù.”