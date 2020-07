Non solo viale Regione Siciliana fra le zone più colpite dal nubifragio. Secondo quanto riportato da “Palermotoday.it”, i pompieri sono entrati in azione nella zona di Baida per mettere in sicurezza una zona dove acqua e fango hanno sfondato i muri di alcune abitazioni. Interventi anche in via Traselli nei pressi della caserma Turba, in zona Corso Calatafimi, dove è crollato un muro perimetrale.

Fonte foto: Palermotoday.it