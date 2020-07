Vista l’ottima stagione disputata dal terzino Theo Hernandez, possiamo dire con certezza che, pescando dalla Liga spagnola, il Milan abbia trovato non poca fortuna in fase di mercato; per questo, stando a quanto riportato da “El Mundo Deportivo”, i rossoneri sarebbero sulle tracce di Emerson Royal, anch’egli terzino, del Barcellona che ha da poco concluso la stagione con la maglia del Betis Siviglia. La trattativa è già avviata, i blaugrana chiedono 30 milioni per l’acquisto del classe ’99 mentre la società milanese vorrebbe ridurre la richiesta fino ad arrivare ad un accordo per 20 milioni di euro.