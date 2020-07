Il Mantova, neopromosso in Lega Pro, è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta “TMW” l’indiziato principale a ricoprire il ruolo potrebbe essere Francesco Modesto, ex giocatore del Palermo. Modesto ha ricevuto pure la benedizione di un tecnico che sta facendo benissimo in Serie A, ovvero Ivan Juric.