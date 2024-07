Mercato bloccato e 2 punti di penalizzazione: scandalo in Serie B | La stagione inizia in tragedia

Calciomercato bloccato, punti di penalizzazione e stop ai tesseramenti. La prossima stagione si prospetta disastrosa

Calciomercato è anche bilancio, ma soprattutto conti in regola e in positivo. Nelle ultime settimane stiamo assistendo, nel nostro sistema calcio, ai movimenti di alcune squadre che per potere fare mercato sono costrette a veri e propri salti mortali. Scadenze, cessioni, plusvalenze.

Insomma, fare mercato con le nuove regole delle federazioni, e in particolare della FIGC, è diventato ovviamente un fattore molto delicato. Soprattutto per le squadre che hanno dovuto indebitarsi negli ultimi anni. Sia in Serie A, che in Serie B, le cessioni di questa finestra di mercato stanno facendo alzare le antenne ai dirigenti della Federazione Italiana.

Sul banco stavolta, un possibile blocco dei tesseramenti. Una punizione severissima, che bloccherebbe di fatto il mercato del club, e che farebbe andare la società anche incontro a pesanti sanzioni. Lo scenario peggiore riguarda la penalizzazione a inizio del prossimo campionato.

Rischio penalizzazione

Stavolta a rischiare è un club della categoria cadetta, che negli ultimi anni si è indebitato e non sembra essere ancora riuscito a sanare i conti al 100%. Stiamo parlando della Sampdoria, le quali vicende in qualche modo starebbero interessando anche due big di Serie A, ossia Juventus e Inter.

I blucerchiati come detto stanno attraversando una situazione economica piuttosto delicata, ecco perché la Federazione – nonostante il club si sia detto tranquillo al riguardo – ha ordinato un regolamento dei conti entro il 31 luglio. In questo momento il saldo è ancora negativo. Andiamo a vedere le motivazioni e cosa può succedere: il rischio è la penalizzazione.

Blocco dei tesseramenti e meno due punti in classifica

Sul banco la questione dei tesseramenti di Pedrola e Leoni, giovane che è stato nell’orbita anche di Juventus e Inter. La Samp al riguardo crede di non dovere contare i 4,5 milioni di euro utilizzati per i riscatti dei giocatori a bilancio 2024.

Non è dello stesso avviso la Serie B e la FIGC. La Sampdoria in questo momento ha tempo fino all’8 agosto per ottenere i visti di esecutività, se dovesse sforare e non regolarizzare i due calciatori, i tesseramenti verrebbero annullati e la squadra subirebbe un punto di penalizzazione per ogni tesseramento annullato.