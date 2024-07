Ahia, il ginocchio fa malissimo: operazione d’urgenza in Serie A | Stagione finita e ci vediamo nel 2025

Brutte notizie per il giocatore, costretto a uscire in barella dal campo. Il ginocchio non ha retto: stagione compromessa.

La stagione non è ancora cominciata eppure i guai fisici iniziano a impensierire seriamente le squadre di tutti i campionati, serie A compresa. In giro per il mondo in questo momento si stanno svolgendo le varie tournée, tra Europa Asia e America.

Le nostre big stanno provando a riscaldare i motori in attesa dell’inizio del campionato a metà agosto, ma se da un lato sarà fondamentale dare forza alle gambe dei titolari, dall’altra parte bisognerà centellinare le energie per evitare di iniziare la stagione con handicap.

Infortuni infatti sono stati diversi in queste prime amiche amichevoli. Tanti i calciatori usciti anzitempo dal campo sia per affaticamento ma anche a causa di alcuni incidenti più gravi. L’ultimo in ordine cronologico riguarda un grave problema al ginocchio. Ecco cosa è emerso dagli esami strumentali.

Primo grave infortunio in Serie A

Si tratta del primo grave infortunio di un giocatore della serie A. Stiamo parlando di Alessandro Florenzi, uscito malconcio purtroppo per il Milan dall’amichevole pre campionato giocata negli Stati Uniti tra rossoneri e Manchester City. Il numero 24 aveva iniziato la gara da titolare per poi infortuna al ginocchio in uno scontro con Haaland.

Florenzi è stato portato fuori dal campo e successivamente si sono svolti gli esami sulle parti interessate. Quello che è emerso purtroppo è stato un danno al crociato e al menisco laterale del ginocchio destro per il quale molto probabilmente ci vorrà un’operazione.

Florenzi, stagione finita?

E in questo momento si sta ragionando in casa Milan sul sostituto di Alessandro Florenzi. Per lui i tempi di recupero da questo infortunio potrebbero essere molto lunghi visto che l’ipotesi più probabile al momento è quella dell’operazione al ginocchio. Per dare sostanza alla fascia destra dunque in termini di ampiezza della rosa, i rossoneri stanno provando a chiudere un colpo rimasto fino a questo momento quasi in sospeso.

Si tratta del laterale del Tottenham Emerson Royal, il quale è in uscita dal club londinese. E Milan dopo il responso degli esami di florensi sarebbe già in chiusura della trattativa, il laterale brasiliano potrebbe trasferirsi in rossonero per una cifra che si aggira intorno ai 17 milioni di euro. il ritorno di Florenzi invece sarà probabilmente nel 2025.