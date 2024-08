Il ritiro finisce con la tragedia: “Si è rotto il piede” | Torna a giocare tra almeno un anno

Dramma assoluto per il club e per il calciatore, che dovrà rimanere a lungo ai box dopo il grave infortunio patito durante il ritiro.

Siamo ormai sempre più vicini all’inizio della nuova stagione. Le squadre da diverse settimane hanno cominciato a lavorare in vista del prossimo anno, dove vorranno raggiungere gli obiettivi prefissati e far felici i tifosi, che sperano di sognare in grande.

E’ proprio durante questa prima parte del lavoro che gli allenatori e le società ottengono le prime informazioni sui calciatori. Alcuni di questi infatti vengono confermati e rientrano a pieno nei progetti dei club. Altri invece rischiano addirittura la bocciatura, finendo così sul mercato. Purtroppo però nel corso di questi primi giorni di lavoro spuntano anche alcune situazioni tristi.

E’ il caso di questo calciatore che si è fatto male seriamente e rischia addirittura di dover saltare tutta la prossima annata calcistica dopo il grave problema riportato. Le prime indiscrezioni provenienti dalla sua società infatti hanno fatto capire che si è rotto il piede, facendo calare il dramma sul suo futuro.

Problema gravissimo per il calciatore

Durante la recente amichevole giocata tra il Bayern Monaco e il Duren, nel corso della prima frazione di gioco, il difensore centrale giapponese Hiroki Ito è rimasto vittima di un serio problema al piede. Fin dai primi istanti si è pensato a qualcosa di molto grave, tanto che il tecnico Vincent Kompany lo ha sostituito immediatamente.

Dopo i primi esami strumentali le impressioni sulla gravità dell’infortunio sono state subito confermate. Il direttore sportivo del club bavarese Max Eberl ha parlato infatti così ai microfoni della Bild sul problema del giocatore: ”Sì, ha il piede rotto. E resterà ai box per parecchio tempo”.

Il Bayern torna sul mercato

Il 25enne dopo aver disputato una grande stagione allo Stoccarda era finito proprio nel mirino del club bavarese, che ha deciso di acquistarlo spendendo la bellezza di 30 milioni di euro. Purtroppo però il ragazzo si è fatto male seriamente, e la sua stagione rischia di essersi conclusa ancor prima di cominciare.

Di conseguenza la società deve tornare sul mercato per mettere a disposizione di Kompany un altro centrale di difesa. Non è da escludere però che piuttosto che comprare un nuovo giocatore il Bayern decida di trattenere De Ligt, che pareva ormai destinato al Manchester United, e dargli una nuova possibilità.