Mister è stato bello ma io me ne vado: FABREGAS PERDE IL 1° TOP PLAYER | 40 milioni di euro e ciao ciao Como

Calciomercato Como, mister Fabregas perde uno dei suoi pezzi pregiati la prossima stagione: via per 40 milioni di euro

Un’altra vittoria. Un altro passo per conquistare una storica ed importante salvezza per il Como. I lanari hanno battuto, seppur con il brivido nel finale, un ostico Torino tra le mura di casa. Tre punti da aggiungersi in classifica per mister Fabregas ed i suoi ragazzi.

Al suo primo anno da allenatore, nella massima serie, lo spagnolo sta dimostrando di essere all’altezza della situazione. Tanto è vero che il suo modo di far giocare la squadra e, soprattutto, lanciare giovani di belle speranze hanno catturato le attenzioni di alcune big.

Le stesse che lo puntano per il prossimo campionato. Anche se, almeno per il momento, ci sono diverse squadre che hanno puntato altro. Ossia i suoi pezzi pregiati che stanno facendo la sua fortuna.

In particolar modo di un calciatore pronto ad andare via per ben 40 milioni di euro. Una di quelle cifre che non si possono assolutamente rifiutare. Anche se un club ricco come il Como potrebbe anche non averne così tanto bisogno…

Como, Fabregas dice addio ad uno dei suoi pezzi pregiati: cessione in vista

Tra le rivelazioni di questa stagione (anche se è giusto dire metà stagione) c’è sicuramente il nome di Assane Diao. Arrivato dalla Liga come una semplice scommessa dal Betis si è rivelato come uno dei migliori prospetti di questa Serie A. Lo dimostrano i numeri: 6 gol ed 1 assist dal suo approdo in Italia. Per la gioia dei tifosi lanari e di coloro che hanno deciso di puntare su di lui in ottica Fantacalcio. Per non parlare, appunto, delle sue prestazioni importanti che hanno catturato l’attenzione di diverse big.

Tra queste spuntano: Juventus, Inter, Milan e Roma. Anche se, a dire il vero, fino ad ora non c’è mai stata una vera e propria trattativa per averlo, ma semplicemente un timido interessamento. Se ne riparlerà in estate. Prima, infatti, bisogna conquistare la salvezza. Poi si vedrà e si discuterà del suo futuro. Secondo quanto annunciato dal sito sportivo spagnolo “Fichajes.net” la sua valutazione di mercato si aggira attorno ai 40 milioni di euro. Decisamente molti di più rispetto ai 12 pagati al Betis per averlo.

Como, tutti pazzi per il talismano di Fabregas: in estate sarà assalto

C’è un club, però, che è pronto a fare sul serio per avere Assane Diao. La cosa certa è che il classe 2005 non piace solamente in Italia, ma anche all’estero: Premier League e, nuovamente, Liga in prima fila. Come riportato in precedenza il club lombardo vuole rinviare ogni tipo di discussione in estate. La società in questione, fortemente interessata a lui, sarebbe il sorprendente Nottingham Forest pronto a qualificarsi per la prossima edizione della Champions League.

L’obiettivo degli inglesi sarebbe quella di anticipare la concorrenza per il calciatore, ma si tratterà quasi sicuramente di una trattativa molto complicata. Per tantissimi motivi. La tentazione di giocare una importante competizione europea, come quella della Champions, potrebbe far cambiare idea al giovane calciatore. Anche se, ci teniamo a precisare, si tratta semplicemente di ipotesi visto che di concreto non c’è nulla. Almeno per il momento…