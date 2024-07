Klopp legge il messaggio sotto shock: ti offriamo la nostra panchina | Impossibile rifiutare

L’ex tecnico del Liverpool ha ricevuto una proposta a dir poco incredibile, a cui difficilmente riuscirà a dire di no.

Qualche mese fa Jurgen Klopp aveva dato l’addio al Liverpool. Il tecnico tedesco ha deciso di lasciare Anfield dopo anni di grandi successi, tra le lacrime e la disperazione di tifosi e società. I Reds nel frattempo sono ripartiti da Arne Slot, che avrà il difficilissimo compito di non far rimpiangere il Mago.

Al contrario invece l’ex allenatore del Borussia Dortmund è fermo ai box. Di sicuro il mister avrà avuto tanti corteggiatori, ma la sua decisione era quella di prendersi almeno un anno sabbatico per staccare un po’ dal mondo del calcio, godendosi la famiglia e ricaricando le pile in vista di una nuova avventura.

Come dicevamo le proposte per Klopp non sono mancate già a partire dai primi mesi in cui il tecnico era libero. Qualche settimana fa è girata voce di un’offerta da parte degli Stati Uniti, declinata prontamente dal tecnico. Quella che però è pervenuta sul suo conto nelle scorse ore pare molto molto difficile da rifiutare.

Una ghiotta occasione per Klopp

Dopo la seconda sconfitta di fila all’ultimo atto degli Europei, Gareth Southgate ha deciso di lasciare la nazionale inglese. Il ct infatti si è dimesso dall’incarico, dopo essere stato sommerso dalle critiche sia per il gioco espresso e soprattutto per essersi fatto sfilare ancora una volta un trofeo da sotto il naso.

Per questa ragione la FA è in cerca di un nuovo allenatore che possa guidare la selezione, e uno dei nomi che sta circolando con grande insistenza nelle ultime ore è proprio quello di Jurgen Klopp.

Le parole di Alexander Arnold sulla possibilità di vedere Klopp come ct inglese

A parlare di queste voci insistenti nelle scorse ore ci ha pensato Trent Alexander Arnold, calciatore del Liverpool che proprio Jurgen Klopp ha lanciato nel grande calcio e ha plasmato. Di seguito le dichiarazioni del calciatore dei Reds sulla questione.

”Ho lavorato ogni momento in cui ho lavorato con lui, abbiamo condiviso ricordi fantastici, abbiamo creato un rapporto fantastico, un legame incredibile. Quindi, ovviamente, se dovesse accadere, riprenderemo da dove abbiamo lasciato. Sarei sorpreso se accettasse. E’ stato chiaro quando ha annunciato la sua partenza, le conversazioni che ho avuto con lui… sembra che si stia godendo il suo tempo libero, quindi sarebbe una grande sorpresa”.