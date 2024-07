Ahia! Fa malissimo: infortunio durante la prima partita del ritiro | Allarme rosso Atalanta

Preoccupa in casa Atalanta la condizione del giocatore, infortunatosi ancora prima di iniziare la stagione: incidente in ritiro.

Dopo l’infortunio di Nuno Tavares, neo acquisto della Lazio in amichevole contro il Trapani, anche l’Atalanta vede tra le sue fila un primo acciacco stagionale. Nemmeno il tempo di iniziare che lo spettro degli infortuni è tornato ad aleggiare sulle squadre di Serie A, stanno pensando in molti.

Del resto una stagione così lunga potrebbe portare aumenti dei guai muscolari e fisici, come si è visto nelle passate stagioni. Le prime gare amichevoli, di bassa intensità, devono dunque servire agli allenatori per sondare soprattutto i livelli fisici dei giocatori.

Proprio in casas Lazio dopo la prima amichevole sono stati diversi i calciatori affaticati, ma adesso è toccato anche agli uomini di Gasperini, scesi in campo contro le giovanili in gara di allenamento. Il nuovo acquisto è uscito dolorante al minuto 25, per precauzione, dopo un infortunio.

Atalanta, primo infortunio in amichevole

E la sensazione è che gli appassionati guarderanno le amichevoli delle proprie squadre con più tensione del dovuto. Sì, perché nel calcio moderno gli stop per guai fisici sono praticamente all’ordine del giorno. Anche in estate, con i calciatori che devono recuperare la condizione, gli infortunio purtroppo non mancheranno. Perfino in pre-season. Stavolta è toccato a un nuovo acquisto della Dea.

Stiamo parlando di Godfrey, che nella gara amichevole giocata contro le giovanili della Dea è stato vittima di un risentimento alla gamba. Ecco cosa è successo in amichevole, terminata 3-0 con le reti di Michieletto e doppia di Diao.

Atalanta, si ferma Godfrey

Al minuto 25 della gara terminata 3-0 in favore degli uomini di Gasperini, il nuovo acquisto ha dovuto dare forfait. Guai fisici alla prima sgambata per Godfrey, il quale era stato uno dei primi rinforzi arrivati a Bergamo in estate. L’inglese, sbarcato in Serie A per 10 milioni di euro, si è fatto male dovendo abbandonare il campo. Al suo posto è entrato dunque alla mezz’ora Bonfanti.

Sulle sue condizioni filtra cauto ottimismo, e dovrebbe a breve riprendere ad allenarsi con la squadra. Sicuramente questo stop frenerà la sua preparazione estiva, ma non per tempi troppo lunghi, e l’Atalanta non interverrà sul mercato per sostituirlo.