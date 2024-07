Mister, la nostra panchina la aspetta: telefonata d’urgenza a Massimiliano Allegri | A settembre la 1^ partita

Il tecnico livornese è pronto a tornare in pista dopo l’addio alla Juventus: per lui è in arrivo una panchina di altissimo livello.

Dopo la conquista della Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha lasciato la Juventus. Conosciamo tutti il trambusto che si è generato dopo la finale vinta contro l’Atalanta, con il mister che prima è impazzito nei confronti del direttore di gara e, al termine del match, ha scatenato pesanti polemiche contro qualche membro della società, su tutti il direttore sportivo bianconero Cristiano Giuntoli.

I fatti accaduti allo stadio Olimpico dunque hanno portato la Vecchia Signora a decidere per il suo esonero, dovuto, almeno sulla carta, ai comportamenti poco consoni dell’allenatore livornese. La realtà però secondo tutti è che nonostante quanto accaduto quella sera, le strade tra le due parti si sarebbero separate lo stesso. La Juve per ripartire ha scelto Thiago Motta in vista del prossimo anno. Dal canto suo invece l’ex Milan è rimasto ai box.

Nonostante qualche rumors sul suo conto infatti non si sono presentate offerte interessanti, e dunque l’allenatore si prenderà un periodo di pausa. La vacanza per Allegri però rischia di durare meno del previsto. A quanto pare infatti il livornese avrebbe ricevuto una chiamata urgente da parte di una squadra che lo vorrebbe sulla panchina. Si tratta di una chance davvero molto importante per lui. Nel frattempo è spuntata già la data dell’esordio: a settembre prossimo ci sarà la prima partita al comando della nuova compagine.

Occasione imperdibile per Max

Dopo la sconfitta in finale degli Europei con la Spagna, la seconda negli ultimi tre anni, Gareth Southgate ha deciso di dimettersi dal ruolo di commissario tecnico della Federazione dei Tre Leoni.

Un ko che brucia troppo al 53enne inglese, che ha optato per questa scelta dolorosa ma dovuta anche a causa delle tante critiche ricevute. Di conseguenza la panchina dell’Inghilterra al momento è libera, e qualcuno sta pensando che Massimiliano Allegri sia proprio l’uomo giusto per riempire questo vuoto.

Allegri nuovo ct inglese?

L’idea di vedere l’ex allenatore della Juventus alla guida della nazionale inglese nasce soprattutto dal fatto che Allegri è in grado, come ha dimostrato più volte, di gestire un gruppo ricco di talento e qualità.

E la rosa della selezione d’Oltremanica spicca proprio da questo punto di vista. Vedremo dunque se queste voci rimarranno tali o si trasformeranno in qualcosa di più.