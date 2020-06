Il presidente del Dattilo, Michele Mazzara, ha parlato dell’ormai più che certa promozione del club in serie D. Ecco le sue parole ai microfoni ufficiali della società: «Lo champagne è in frigo, tra oggi e domani aspettiamo l’ufficialità per festeggiare questa meritata promozione. Sicuramente la Serie D per noi sarà un lusso, non ci andremo per soffrire, ci vogliamo divertire come abbiamo fatto sempre fino adesso».