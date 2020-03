Il presidente del Savoia, Mazzamauro, ha parlato dopo la vittoria contro il Corigliano. Ecco le sue parole: «Se dovessimo vincere gli eventuali playoff farò la domanda di ripescaggio, ma se non dovessimo vincere sarebbe inutile e ci sarebbero tanti soldi da spendere. Dopo Messina ho aspettato quattro giorni per parlare con la squadra e venerdì ho detto loro cosa pensavo. Tra società e squadra è poi nato un patto che fino all’ultimo vogliamo sudare la maglia e poi alla fine tireremo le somme. I ragazzi non meritano la seconda posizione, valgono tanto. L’obiettivo è vincerle tutte e poi guardare cosa fanno gli altri. Abbiamo la rosa più completa di tutto il girone. Condizione? Abbiamo il GPS su ogni calciatore, siamo la squadra meglio allenata del campionato».