Il presidente del Savoia, Mazzamauro, ha parlato dopo la vittoria contro il Corigliano. Ecco le sue parole: «Ho massimo rispetto per Palermo e la piazza del Palermo, di cui ero simpatizzante fin da piccolo. Dobbiamo essere prima sportivi e poi tifosi. Non guardiamo più i punti persi, guardiamo solo avanti, se la mia squadra perde meritatamente sono il primo a stringere la mano all’avversario. Ho detto al mister di non guardare più al calore economico del calciatore ma solo a quanto può dare nel momento della scelta della squadra titolare. La squadra ci ha sempre creduto e continua a crederci. Non ci siamo arresi e non dirò mai che ci siamo arresi ci sono ancora 8 partite e sono tante, ce la giocheremo fino in fondo. ».