Alfonso Mazzamauro, presidente onorario del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della sfida pareggiata contro il Marina di Ragusa: «Ce la siamo cantati e suonati da sola. Ho visto una sola squadra in campo, la nostra. Se fosse finita 5-0, non avremmo tolto a nessuno. Non voglio assolutamente piangermi addosso, ma tutte le ammonizioni nei nostri confronti non c’erano. A noi non possono dare rigori, è vietato. Probabilmente ad altre squadre sì, vi esorto a vedere in televisione le immagini dei nostri diretti concorrenti. Non commento, sarebbe deleterio in questo momento. E’ scandaloso, non si può fare calcio seriamente».