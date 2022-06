Come si legge su “Goal.com” Maxi Lopez è vicino all’acquisto del Birmingham in tandem con l’imprenditore Christian Codoma: affare complessivo da 50 milioni di euro.

Dopo il ritiro dalla scena agonistica avvenuto al termine della stagione 2020/21, in seguito all’esperienza in Serie C con la maglia della Sambenedettese, si è sempre avuto il sentore che l’avventura di Maxi Lopez nel calcio potesse continuare anche sotto un’altra veste.

Sensazione confermata dai rumors, sempre più frequenti, su un suo possibile ingresso all’interno del Birmingham: secondo quanto riportato da ‘TyC Sports’, l’argentino sarebbe addirittura vicino all’acquisto dello storico club inglese in cooperazione con l’imprenditore Christian Codoma.