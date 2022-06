Conclusa la stagione nel miglior modo possibile, i rosanero si concedono le loro meritatissime vacanze. C’è chi ha lasciato Palermo già la sera stessa della finale, come per esempio Brunori partito per il viaggio di Nozze negli Usa.

Viaggio oltre continente anche per Andrea Accardi che insieme alla sua dolce metà si trova a Dubai. Vacanze casalinghe, invece, per Jacopo Dall’Oglio tornato a Milazzo.