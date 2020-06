Tre milioni di pasti alle persone disagiate. Un dato impressionate, frutto soprattutto della generosità di Marcus Rashford, attaccante Manchester United. Il calciatore durante il lockdown ha deciso di scendere in campo per un’altra partita, quella contro lo spreco di cibo e la malnutrizione. Così, è nata la collaborazione con FareShare, per aiutare i bambini privati dei pasti in mensa dalla chiusura delle scuole, a causa dell’epidemia. “Ho una grande notizia, ragazzi! Avevamo l’obiettivo che entro la fine di giugno FareShare sarebbe stato in grado di fornire 3 milioni di pasti a persone vulnerabili in tutto il Regno Unito. Oggi abbiamo raggiunto questo obiettivo”, ha annunciato il giocatore sul proprio account Twitter. “Ma non ci fermiamo qui: abbiamo tante cose da fare ancora” ha proseguito. In basso il tweet in questione.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>Guys, I have AMAZING news!! 😬😬😬 We had a goal that by end of June <a href=”https://twitter.com/FareShareUK?ref_src=twsrc%5Etfw”>@fareshareuk</a> would be able to supply 3million meals to vulnerable people across the UK. TODAY we have met the financial goal to provide these meals. Thank you all SO much for the support (1)</p>— Marcus Rashford (@MarcusRashford) <a href=”https://twitter.com/MarcusRashford/status/1271122996879638528?ref_src=twsrc%5Etfw”>June 11, 2020</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>