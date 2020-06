Durante una conferenza stampa con i media internazionali, Javier Tebas ha parlato della possibilità che gli stadi riaprano le loro porte ai tifosi già nelle prossime giornate di campionato. Ecco le sue parole, riportate da “Tuttomercatoweb.com”: «Il numero dei contagi continua a diminuire ogni giorno e il governo ha già regolamentato l’eventuale ritorno del pubblico negli stadi. Dobbiamo coordinarci con tutte le autorità per far sì che questo possa verificarsi. Tra 10-15 giorni ci incontreremo con il governo per cercare di riportare i tifosi. Ovviamente la capienza dovrà essere limitata e ci saranno precauzioni. Saremmo felici di avere anche solo il 10-15% di capienza».