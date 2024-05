Max la nostra panchina è libera, se vuoi è tua: offerta sconvolgente dalla Serie A | Allegri per la salvezza

Svolta sconvolgente per il futuro del tecnico toscano, che dopo la Juve è pronto a guidare un altro club italiano con obiettivi più ridotti.

La vittoria della Juventus di Max Allegri in Coppa Italia nelle scorse settimane ha sancito anche l’addio del mister toscano al club bianconero. La sceneggiata messa in atto dall’allenatore livornese che se l’è presa prima con l’arbitro e poi, a trofeo conquistato, con il ds juventino Cristiano Giuntoli, gli è costata davvero cara, e ha portato la società a dargli in benservito.

Le previsioni parlavano comunque di una separazione tra le due parti a fine anno, ma quanto accaduto nella serata dell’Olimpico ha accelerato i tempi, rendendo le cose molto più brusche e chiudendo i rapporti tra il tecnico e la Vecchia Signora in maniera piuttosto brusca. Chiuso questo capitolo però sia la Juve che l’allenatore hanno iniziato a pensare al futuro. Le Zebre hanno ormai deciso di affidare la panchina a Thiago Motta (a breve arriverà l’ufficialità).

Per quanto riguarda Allegri però ancora non sembrano esserci grosse novità, anche se una notizia delle ultimissime ore potrebbe cambiare completamente le sue prospettive. Un club di bassa classifica infatti si sarebbe fatto avanti sul serio con l’ex bianconero, pronto ad affidargli la panchina nella prossima stagione. Chissà cosa ne penserà però il livornese, che in questo modo passerebbe dalla lotta per lo scudetto a quella per la salvezza.

Una proposta incredibile per Allegri

Tra le tante panchine che si ritroveranno vacanti a breve c’è anche quella del Monza. Raffaele Palladino infatti non ha intenzione di prolungare il suo contratto con il club brianzolo in scadenza a fine giugno.

L’ex attaccante, dopo il grande lavoro svolto nella società della famiglia Berlusconi, spera di ricevere una chiamata più prestigiosa (si parla tanto di lui in orbita Fiorentina). Di conseguenza la dirigenza ha cominciato a muoversi per trovare un sostituto, e a sorpresa Adriano Galliani avrebbe proposto a Max Allegri di guidare la squadra il prossimo anno.

Allegri accetterà la destinazione brianzola?

Anche se ad oggi si tratta di semplici indiscrezioni, resterebbe complicato capire quale potrebbe essere la reazione dell’ex allenatore della Juventus a questa offerta.

Di sicuro tornare subito in pista non gli dispiacerebbe, ma mettersi a capo di un progetto totalmente diverso rispetto a quello bianconero potrebbe farlo desistere. Solo il tempo potrà dirci di più su questa possibilità.