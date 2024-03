Mauro Icardi, sorpresa a fine stagione: ‘Lo prendono in Serie A’ | Ecco chi fa il grande colpo

Grandi novità per il nostro campionato, che si prepara a riaccogliere un grande protagonista degli anni scorsi in estate, pronto a tornare a dire la sua in Serie A e a far esultare i suoi nuovi tifosi.

C’è stato un periodo in cui Mauro Icardi era uno dei migliori attaccanti in circolazione. Il bomber argentino infatti quando indossava la casacca nerazzurra segnava caterve di gol. Il numero 9 era ormai diventato il simbolo dell’Inter, squadra che all’epoca era in ricostruzione e faceva molto affidamento su di lui, tanto da nominarlo capitano. All’improvviso però qualcosa si è rotto: prima gli viene tolta la fascia, poi addirittura finisce ai margini della rosa.

A quel punto dunque le strade si separano, e l’ex Sampdoria finisce al PSG. Quella parigina sembrava dover essere l’esperienza della sua consacrazione definitiva, ma la realtà si è rivelata tutt’altra. Sotto la Torre Eiffel il classe 1993 non riesce ad esprimersi al meglio, chiuso anche dai tanti fenomeni presenti in squadra, e ben presto deve lasciare la Francia.

A credere in lui c’è il Galatasaray, che tra lo scorso anno e quello attuale lo rilancia alla grande: Icardi infatti sembra essere tornato quello di un tempo, come dimostrano i numeri (23 gol in 38 presenze stagionali). Di conseguenza però si è ricominciato a parlare di lui in tema mercato, e le ultime indiscrezioni riportano di una nuova avventura proprio in Italia per il centravanti argentino.

Dove giocherà Icardi?

Le qualità di Maurito non sono mai state in discussione, ma adesso che è tornato a metterle in mostra l’interesse nei suoi confronti da parte di alcune big è tornato a farsi concreto. In Serie A il centravanti farebbe comodo un po’ a chiunque, ma al momento c’è una squadra più di tutte che potrebbe decidere di puntare su di lui in estate.

Stiamo parlando del Milan, che a giugno rischia di salutare Olivier Giroud, in scadenza di contratto e intenzionato a chiudere la propria carriera in Mls. I rossoneri dunque avrebbero bisogno di un profilo di spessore, e Icardi al momento sembra essere quello ideale.

Affare concreto ed economico

Qualora il Diavolo decidesse di acquistare realmente Mauro Icardi, metterebbe a segno un vero affare, sia per le grandi doti del calciatore che per il suo costo, che non supererebbe i 20 mln di euro.

Al momento queste sono pure supposizioni di mercato, ma in futuro magari la società milanese potrebbe fare realmente un pensiero in quest’ottica.