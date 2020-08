Brutto episodio in Ingilterra. Secondo quanto riportato da “Ilmessaggero.it” una bambina di 6 anni ha rischiato di soffocare a causa di una mascherina trovata dentro una crocchetta di pollo al McDonald’s.

La madre ha notato che qualcosa non andava, fino a quando la piccola ha iniziato a soffocare. Immediatamente la madre le ha messo le dita in gola per tirare fuori ciò che le stava ostruendo le vie respiratorie. Successivamente, si è recata al negozio per parlare col direttore, ma non ha ricevuto le sue scuse.