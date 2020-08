Giulio Gallera, assessore lombardo al Welfare, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione “In Onda” su La7: “La mascherina e il distanziamento sono gli strumenti che dal primo settembre in poi ci dovranno accompagnare in maniera molto puntuale per evitare una recrudescenza vera del virus o per tentare di scongiurarla. Noi siamo costantemente preoccupati. In Italia il virus c’è ancora. Non c’è un tema relativo all’autunno, ma di una presenza costante. Siamo molto sul chi va là. Ma adesso abbiamo sistemi più performanti”.