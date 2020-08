L’avventura di Edinson Cavani alla corte del Paris Saint Germain sembra ormai arrivata al capolinea ed ora il Matador, in vista della scadenza del contratto con i francesi, sta tenendo d’occhio diverse possibili soluzioni per concludere degnamente la sua carriera. Oltre al Benfica, squadra particolarmente interessata al bomber ex Palermo e Napoli, anche un’italiana starebbe pensando di assicurarsi le prestazioni dell’uruguaiano: stando a quanto riportato da “Il Tempo”, la Lazio, nel caso in cui non dovesse concludere l’operazione per David Silva, sarebbe pronta ad investire su Cavani, che chiede un ingaggio da 5 milioni per 3 anni. La società biancoceleste potrebbe venire incontro alle richieste del giocatore, ma la trattativa al momento non è ben lontana dall’essere concreta.