Dopo l’esaltante stagione che ha visto il Monopoli raggiungere il terzo posto nel girone C, suo miglior piazzamento, la società pugliese è pronta a scrivere un’altra pagina di storia per puntare con insistenza a quella serie B sfiorata, ma mai raggiunta. Attraverso un comunicato ufficiale il club biancoverde ha annunciato di aver presentato ufficialmente la domanda per l’iscrizione al campionato.

“La S.S. Monopoli 1966 comunica che, in ottemperanza a quanto previsto dal sistema delle Licenze Nazionali Figc e Lega Pro, questa mattina il Segretario Generale Dott. Giuseppe Sipone ha depositato presso gli uffici della Lega Pro a Firenze la documentazione completa per l’iscrizione al campionato di Serie C 2020/2021.”