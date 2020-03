«Allenare il Catania? E’ un desiderio, ma soprattutto un grande sogno, poter diventare il tecnico del Catania. Sono molto legato alla piazza e non ne farei una scelta di categoria. Per il club etneo farei di tutto ma intanto mi auspico che la società riesca a superare questo brutto momento. Dal punto di vista tecnico ritengo che il Catania sia una signora squadra. Ha qualità e poi Cristiano Lucarelli è stato bravo a isolare i suoi ragazzi dalle vicende extra campo. Nel girone di ritorno ha un bel ruolino di marcia e il tecnico toscano ha fatto evidentemente un bel lavoro sia a livello psicologico ma anche tattico». Queste le parole di Giuseppe Mascara, allenatore del Biancavilla, rilasciate ai microfoni di “Itasportpress” in merito alla possibilità un giorno di allenare il Catania.