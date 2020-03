Continua l’emergenza Coronavirus in Italia, il premier Conte sta valutando nuove disposizione per far fronte alla situazione. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa “Adnkronos” il Governo starebbe valutando la chiusura delle scuole in tutta Italia a partire da domani o da lunedì per circa 15 giorni. La decisione ancora non è stata presa, ma è una possibilità che si sta valutando concretamente.