La Cremonese è alla ricerca di un allenatore dopo l’esonero di Massimo Rastelli per gli scarsi risultati ottenuti. Secondo quanto riporta il sito del noto giornalista di calciomercato, Alfredo Pedullà, i grigiorossi starebbero pensando a Cesare Prandelli come nuovo tecnico. L’ex allenatore della Fiorentina dovrà battere la concorrenza di Bisoli che potrebbe tornare in pista dopo l’esperienza col Padova.