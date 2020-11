«Tre partite in sei giorni con organico ridotto all’osso? Dobbiamo dimostrare quello che abbiamo dimostrato in campo. Di essere un gruppo unito nelle difficoltà.

Pareggio che sta stretto? Sono ancora troppo a caldo per dire quello che penso, abbiamo avuto 2-3 opportunità per fare il secondo gol. Abbiamo giocato un gol di importanza enorme in condizioni non normali. E’ un punto difficile da accettare, ma abbiamo messo tutto in campo».





Queste le parole di Malaury Martin, centrocampista del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match con il Catania.