«Da soli no, con noi c’erano tutti i compagni anche se di presenza non c’erano. Ringrazio tutti i tifosi che c’erano prima della partita, facendoci sentire la loro presenza come se avessero riempito lo stadio.

Prima della partita abbiamo potuto vedere un video che ci hanno fatto e che ci ha dato una grande carica». Queste le parole di Malaury Martin, centrocampista del Palermo, rilasciate in mixed zone al termine del match con il Catania.