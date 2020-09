Il nuovo attaccante del Bari, Manuel Marras, ha parlato a “Radio Bari” del suo approdo in terra pugliese. Ecco quanto dichiarato:

«Sono un po’ indietro, ma sto riprendendo la forma migliore. Sono un giocatore forte nell’uno contro uno, che cerca di puntare l’uomo. Proverò a fare più gol possibili, l’obiettivo è la doppia cifra. Auteri vuole giocare d’attacco come piace a me. I suoi attaccanti hanno sempre segnato tanto, cercherò di farlo anch’io. Antenucci è di categoria superiore, sono onorato di giocare insieme a lui. Perché Bari? L’anno scorso ho fatto la mia annata migliore, anche se per la squadra è andata male. Ho scelto Bari per la sua ambizione, vuole fare bene nei prossimi anni. Non ci possiamo nascondere, l’obiettivo nostro è andare in Serie B. Sarà un campionato tosto, con tante squadre forti. I tifosi ci mancheranno tanto all’inizio, speriamo possano tornare allo stadio il più presto possibile».