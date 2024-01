Marino presenta Palermo-Bari: «I rosanero hanno un organico top»

Pasquale Marino ha parlato in conferenza stampa per presentare Palermo-Bari, anticipo della 23esima giornata di Serie B. Ecco un estratto delle sue parole:

«I rosanero hanno un organico importantissimo composto da giocatori che hanno già vinto questo campionato e hanno una buona organizzazione di gioco. Tuttavia non credo sia un’impresa fare risultato al Barbera. Adesso il Bari e una squadra più forte, abbiamo lavorato per cancellare l’ultima gara, la peggiore delle ultime sei. Ora mi aspetto una reazione d’orgoglio per riscattare una prestazione negativa.

Futuro? Questa settimana ho avuto il pensiero di preparare la partita di Palermo. Con a società ci confrontiamo sempre, a prescindere da come va la partita. Io penso a fare il mio lavoro e farlo bene. Passato in rosanero? Adesso non ci penso perchè ora ho tanti problemi».