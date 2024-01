Andrea Rispoli potrebbe trasferirsi al Lecco. Secondo Gianlucadimarzio.com il club lombardo ha avviato la trattativa per il giocatore del Cosenza, e per Filippo De Col, per rinforzare la corsia difensiva. Per il centrale invece ‘è in corso una trattativa con l’Ascoli per Quaranta e con il greco Stavropoulos, ex Reggina. In uscita il centrocampista Francesco Ardizzone che va al Monopoli insieme al portiere Dalmasso.

