Il Marina di Ragusa, dopo aver presentato ricorso contro il Troina per l’episodio accaduto durante la gara in cui, nell’occasione del gol del Troina, la palla è finita sull’arbitro, il quale non ha fermato il gioco come da regolamento, la società ha fatto un passo indietro ritirando il ricorso. Il motivo l’ha spiegato lo stesso Cesare Sorbo, direttore sportivo del Marina di Ragusa, intercettato ai microfoni del club. Ecco qui di seguito il video delle parole di Sorbo.