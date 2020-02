In vista del ritorno di Champions contro il Real Madrid, il Manchester City si è rivolto alla Corte di Arbitrato per lo Sport di Losanna per ribaltare la decisione dell’esclusione dalla coppe europee per i prossimi due anni. Infatti, la speranza del City è quella di tentare almeno una riduzione dell’esclusione. Inevitabilmente, in estate la squadra di Manchester vedrà gli addii di alcuni dei calciatori più importanti in rosa, senza escludere il possibile addio del tecnico Guardiola nonostante le sue dichiarazioni di permanenza.