Dopo la vittoria di spessore contro il Savoia, il capitano dell’FC Messina Giovanni Giuffrida ha affermato: «Nel primo tempo abbiamo sofferto, ma nonostante non fossimo al top, nella ripresa si è visto un grande Fc Messina. Anche in 9 abbiamo giocato col cuore, dimostrando ancora una volta che siamo una squadra che non molla mai».