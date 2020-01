In vista della trasferta del Palermo contro il Marina di Ragusa programmata per domenica 26 gennaio, stando all’ultimo aggiornamento raccolto dalla nostra redazione, il numero di biglietti venduti per il settore ospiti è di oltre 700. Numeri importanti, ma che difficilmente sono destinati a salire. Questo a causa del comunicato emanato dalla Questura di Ragusa dove viene stabilito che i tifosi rosanero non potranno avere a disposizione più di 750 tagliandi per assistere al match.