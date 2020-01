Il tecnico del Savoia Carmine Parlato è intervenuto in conferenza parlando della questione legata agli errori arbitrali nelle ultime gare: «Errori arbitrali? Come ho sempre detto è una categoria dove ci sono tanti arbitri a volte alle prime esperienze. Parto dal presupposto che se in Serie A sbagliano anche con l’aiuto del VAR, pensate nelle categorie inferiori. Non voglio entrare in altri discorsi perchè credo che alla fine dell’anno gli errori verranno compensati. Ho detto ai ragazzi di rispettare l’arbitro ed essere più forti di tutte le eventuali ingiustizie che ci vengono fatte». Ecco qui di seguito il video della conferenza.