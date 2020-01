Domenica il Palermo affronterà un match importantissimo contro il Marina di Ragusa, i rosa devono dare continuità alla vittoria ottenuta contro il Roccella per 1-0. I tre punti potrebbero fare allungare il distacco dal Savoia che sarà impegnato contro il Marsala. Intanto è caccia al biglietto per il match di domenica, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione sono circa 150 i biglietti venduti nelle prime tre ore di vendita per il settore ospiti.