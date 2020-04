Intervenuto ai microfoni di “Tuttoseried.com”, Domenico Mistretta, attaccante del Marina di Ragusa, si è espresso così in merito alla rete segnata in campionato al “Renzo Barbera”: «Sicuramente, quello realizzato al “Barbera”, è stato un gol che sognavo sin da piccolo. A Palermo ho vissuto tre anni fantastici nelle Giovanili rosanero ed entrare in quello Stadio, con quello scenario, con seimila persone ad assistere al match, è stato davvero come vivere un sogno. Ho provato un’emozione grandissima ed è stato sicuramente il gol più importante sin qui siglato in carriera. Conoscendo tante persone lì a Palermo, anche se quella rete purtroppo non è servita a prendere dei punti preziosi, per me è stata come una sorta di festa nel dopo gara ed è stato anche un po’ come tornare a casa. Il mio, fu il gol del momentaneo pareggio ed ha avuto comunque una certa importanza. Un momento fantastico e un’emozione indescrivibile, che porterò dentro per sempre».